Samsung Galaxy Fold : une mise à jour qui permet de filmer en 4K

Le fabricant coréen annonce l’arrivée d’une nouvelle mise à jour importante sur son Smartphone pliable Samsung Galaxy Fold. Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité mais offre désormais au téléphone la possibilité de filmer en 4k à 60 images seconde avec la caméra selfie.

Samsung a publié une nouvelle mise à jour en OTA (Over The Air) autour de son smartphone à écran pliant Galaxy Fold. Cette mise à jour apporte au terminal des correctifs à des bugs et des ajouts concernant la sécurité mais surtout une amélioration concernant l’appareil photo.

En effet, cette mise à jour permet à ses utilisateurs de filmer avec la caméra frontale avec une résolution 4K à 60 images par secondes. Le terminal reçoit également quelques nouvelles fonctionnalités photos comme l’AR Zone qui permet de jouer avec la réalité augmentée, Single Take, qui permet de sélectionner un cliché dans une vidéo, ou encore Pro Video, Selfie Tone et night Timelapses.

La mise à jour apporte également une amélioration d’AR Emoji avec plus de possibilité dans la modification de l’avatar de l’utilisateur et une meilleure reconnaissance faciale. Pour l’instant, uniquement la version classique débloquée par Samsung qui reçoit cette mise à jour. Les versions opérateurs et le modèle 5G devront suivre. Enfin, si vous n’avez pas reçu de notification pour l’installer il vous suffit de vérifier les paramètres du téléphone pour vérifier les mises à jour disponibles.