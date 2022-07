Djezzy : Le FNI rachète la totalité des actions de Veon

Le FNI – Fonds National d’Investissement – annonce le rachat de la totalité des actions du groupe VEON détenues dans Djezzy, et ce en vertu d’un accord de cession signé entre les deux parties après plusieurs mois de discussions empreintes d’un esprit très élevé de responsabilité ayant comme ligne directrice le maintien de la stabilité et de la performance de l’entreprise.

Cet accord qui intervient à la veille du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance nationale, permet au FNI d’acquérir les actions de Veon.



Durant plus de sept ans à la tête du management de Djezzy, Veon a contribué aux côtés du FNI au développement technologique de l’entreprise et à l’amorce d’un processus de digitalisation à la faveur de l’évolution de l’internet mobile dont les usages se sont généralisés à l’ensemble des secteurs économiques et dans la vie quotidienne des algériens. Pour cela, le FNI, ainsi que l’ensemble du personnel de Djezzy, lui adressent leurs vifs remerciements.

Suite à cette acquisition, le FNI entend préserver la solidité de la gouvernance de la société tout en s’engageant à poursuivre son soutien au plan de développement de Djezzy afin de maintenir le cap de la croissance et garantir sa pérennité et sa rentabilité.

Fort de l’appui du FNI, Djezzy s’engage aussi à contribuer à l’émergence des startups et d’une économie basée sur la connaissance et à développer davantage son réseau afin d’améliorer la qualité de ses services.

Une nouvelle étape commence pour Djezzy dont le personnel, formé de compétences algériennes, n’aura aucune peine à relever le défi et à faire de leur entreprise un modèle en termes de gestion et de qualité de services.