Djezzy et l’ENP fêtent le 8 mars autour de l’innovation technologique !

Pour la deuxième année consécutive, Djezzy et l’Ecole Nationale Polytechnique (ENP) d’Alger ont célébré la journée internationale de la femme en présence de plus de 300 étudiantes venues des différentes écoles technologiques du pays pour participer à un programme où l’innovation et l’apprentissage ponctués par une compétition étaient au rendez-vous.

Au menu de cette journée organisée dans le cadre du partenariat entre l’ENP et Djezzy, plusieurs workshops et conférences ont eu lieu autour des nouvelles technologies. Les étudiantes avaient pour défi de développer des applications portant sur le thème de «la protection des données personnelles en ligne». C’était également une occasion pour les accompagner en termes de gestion du temps, du stress et du leadership et les encourager à transformer leurs idées en véritables opportunités d’affaires.

A travers cette manifestation, l’ENP Incubator by Djezzy souhaite inspirer la femme algérienne et promouvoir son rôle dans la construction de l’Algérie de demain.