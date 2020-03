OPPO: des smartphones assemblés en Algérie mais peu accessibles !

Présent en Algérie depuis quelques années, Oppo propose une large gamme de Smartphones censés répondre à toutes les demandes des utilisateurs. En Juin 2018, la marque chinoise tente une nouvelle expérience, celle de l’assemblage local.

Ainsi, le premier Smartphone voit le jour quelques semaines après le lancement de l’usine d’assemblage implantée à Alger et que la presse nationale n’a jamais pu visiter. Bref, il s’agissait à l’époque de l’OPPO F5 Youth, un smartphone milieu de gamme vendu pour un prix de 48 900 dinars.

Depuis, les Smartphones se sont succédés et Oppo est même montée en gamme et lance en fin 2018, le célèbre F9 au prix de 57 900 DA. Quelques mois après, Oppo revient au milieu de gamme et met sur le marché l’Oppo A83 au prix de 37 900 Da. Entre 2019 et 2020, plusieurs modèles ont vu le jour citons les plus connus notamment le Oppo F11 et le F11 Pro commercialisés à quelques semaines d’intervalle aux alentours de 62 000 DA. Puis, tout récemment Oppo a lancé son Reno2 F, un Smartphone haut de gamme équipé de quatre caméras qui vise à repousser la limite de la photographie. Ce téléphone est disponible depuis février 2020 au prix de 59 900 DA.



Tous ces modèles que nous venons de citer ont rencontré du succès notamment la série F, mais ils n’étaient pas à la portée de tous les consommateurs. Des smartphones assemblés en Algérie avec une main d’œuvre algérienne devaient être abordables ! Il faut savoir que tous les Smartphones assemblés en Algérie par les autres marques coûtaient moins de 40 000 Dinars à l’exception d’un ou deux modèles. Interrogé sur les prix appliqués en Algérie, lors des conférences de presse organisées à Alger, des responsables de Oppo l’expliquent par la technologie intégrée dans ces terminaux. Oppo Algérie a évoqué également le transfert de savoir-faire.

Oppo devrait prochainement lancer un nouveau Smartphone assemblé en Algérie. On espère que ce dernier serait commercialisé à un prix plus abordable !