Djezzy: accédez gratuitement aux plateformes d’enseignement à distance de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur

Djezzy annonce en direction de ses clients la gratuité des accès sur son réseau, aux différentes plateformes d’enseignement à distance mises en place par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Dans le cadre de ses efforts déployés pour contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19 , et pour permettre aux élèves et aux étudiants de poursuivre leurs parcours scolaire et universitaire tout en veillant à la préservation de leur santé et celle de leurs familles, Djezzy a décidé de rendre l’accès gratuit, sur son réseau, aux différentes plateformes d’enseignement à distance mises en place par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Grace à cette initiative mise en œuvre sous la houlette du Ministère de la Poste et des Télécommunications, et en partenariat avec les Ministères de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, les élèves des différents paliers ainsi que les étudiants peuvent accéder gratuitement à plus de 225 liens afin de suivre leur programme académique, via internet, et rester toujours connectés avec leur cursus scolaire.

Par ailleurs et dans le cadre de ces partenariats, Djezzy a développé une page web (www.djezzy.dz/cours-en-ligne/ ) où les adresses URL ont été rassemblées pour accompagner l’enseignement à distance en cette période de crise sanitaire.

En tant qu’entreprise citoyenne, Djezzy s’est mobilisé, dès l’apparition de l’épidémie en Algérie, en marquant par des gestes de solidarité sa contribution à l’effort de mobilisation nationale pour lutter contre la propagation du Coronavirus en lançant une campagne de sensibilisation en partenariat avec le Ministère de la Santé ainsi qu’à travers un don de 42 millions de dinars à destination des hôpitaux.

Djezzy continuera de jouer son rôle pendant cette période cruciale que traverse le pays en restant à l’écoute et en maintenant un service de qualité.