Coronavirus: Algérie Télécom rassure ses abonnés et propose des services à distance

Afin d'éviter les risques de la propagation du Coronavirus COVID-19, et suite aux mesures de restrictions visant à limiter les déplacements, minimiser le contact physique entre les personnes et éliminer ainsi tout risque de contamination, Algérie Télécom informe encore une fois son aimable clientèle de la possibilité de recharger leur comptes Internet et de régler leur factures téléphoniques à tout moment et en toute sécurité sans avoir à se déplacer.

Algérie Télécom met en valeur ses différents services afin de permettre à ses clients de limiter les déplacements en cette période critique avec la propagation du Coronavirus COVID-19. A cet effet, l’opérateur met à votre disposition plusieurs services à distance.

Dans ce cadre, plusieurs prestations sont disponibles, notamment :



* E paiement

* Application mobile

* Service client » 12 »

* Le site web www.algerietelecom.dz

* Les réseaux sociaux d’Algérie Télécom

* L’ensemble des prestations opérationnelles à distance à l’instar IDOOMLY, E facture service

Grâce à ces services, Algérie Télécom démontre encore une fois sa volonté de répondre pleinement aux besoins de ses clients et de répondre à leurs attentes.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite à contacter le service Client en composant le 12.