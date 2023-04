Carte Edahabia : Plus de 10 millions de nouvelles cartes délivrées aux citoyens

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a affirmé jeudi à Alger, que plus 10 millions de citoyens sont actuellement détenteurs de la carte « Edahabia » dont plus de 4 millions cartes ont été émises durant les trois dernières années.

Lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre a fait savoir que le nombre de cartes monétiques « Edahabia » actuellement en service était de 10,7 millions dont 4,4 millions nouvelles cartes délivrées durant les trois dernières années outre le renouvellement de plus de 6,7 millions de cartes en 2021 et 2022.

A ce propos, le ministre a affirmé que l’entreprise d’Algérie Poste (AP) disposait d’un centre de personnalisation des cartes Edahabia permettant de délivrer de nouvelles cartes et de renouveler les cartes expirées, annonçant de « nouvelles facilitations concernant la demande de cette carte » et ce, dans le cadre de « l’actualisation du service client en ligne ».

A cette occasion, le premier responsable du secteur a appelé les citoyens possédant un compte courant au niveau d’AP à formuler une demande via l’application E.CCP pour obtenir cette carte, précisant que depuis le lancement de cette application, plus de 800.000 demandes ont été prises en charge sur le plan national.

Répondant à la question d’un sénateur sur le plafonnement des retraits financiers à 200 000 DA depuis la pandémie Covid-19, le ministre a affirmé que « pour le retrait de sommes dépassant ce montant financier dans les cas urgents, il est possible d’utiliser les moyens de paiement scripturaux disponibles, comme les chèques postaux certifiés ou les transferts de compte à compte, outre le recouvrement des chèques postaux en adoptant le système de compensation ».

Pour éviter l’utilisation de l’argent en espèce, le ministère a appelé à encourager le paiement électronique comme le service de paiement en ligne par la carte Edahabia qui permet de payer les factures, en plus des services assurés par l’application Baridimob via smartphones qui a enregistré en 2022 « plus de 23 millions d’opérations », précisant que «près de 2 millions de citoyens utilisent actuellement cette application de façon régulière».

Dans le cadre de la concrétisation du service global des télécommunications électroniques, le ministre a indiqué que « 1400 sites ont été recensés à l’échelle nationale», précisant « qu’un appel d’offres est en cours élaboré par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Electroniques (ARPCE) pour couvrir progressivement les zones concernées par ce service».