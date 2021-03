Brandt Algérie : Offre exceptionnelle sur tout achat de lave-linge

Le constructeur local de produits électroniques et électroménagers, Brandt surprend la ménagère algérienne, en lançant un jeu promotionnel à ses clients durant un mois. A cette occasion, la marque organise une grande tombola qui offre la possibilité de gagner pleins de cadeaux de valeur.

En partenariat avec le célèbre animateur radio et télé Mehdi Yadès, Brandt Algérie lance le mois du lavage pour faire de vraies bonnes affaires, avec une offre de remboursement impressionnante pour toute personne qui achète une machine à laver Brandt 6 / 7 / 8 et 10 Kg durant la période allant du 6 au 31 mars 2021.

Au total, il y aura 102 gagnants au tirage au sort qui se partageront des cadeaux répartis sur les lots suivants :



– Machines à laver remboursées intégralement

– Remboursements de 10 000 DA sur la machine à laver achetée.

– Packs d’une année de lessive pour machine à laver de la maque Ariel.

– Extensions de garantie d’un an à partir de la date d’achat du produit.

Jusqu’au 31 mars 2021, les enregistrements sont possibles par SMS au 07 70 60 72 19 ou sur le site www.brandt-promo.com, en envoyant le numéro de série de la machine à laver, et le nom complet du participant au tirage au sort qui sera effectué au niveau showroom de Hassiba Ben Bouali lors d’une cérémonie animée par Mehdi avec beaucoup d’humour et pleine d’énergie, sous la supervision d’un huissier de justice pour déterminer les 102 gagnants via les réseaux sociaux de Brandt et Mehdi.

A noter que l’achat peut se faire dans un des magasins appartenant à Brandt, ses franchises ou tout autre magasin, revendeurs de produits électroménagers au niveau national. Il suffit uniquement de :

1# Acheter une machine à laver

2# Vous inscrire par sms ou site internet