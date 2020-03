Arrêt des importations / Coronavirus : Les prix des Smartphones et accessoires flambent en Algérie !

Le monde est secoué par une terrible épidémie Covid-19. L’Algérie n’est pas en reste et le virus se propage à travers le territoire national. Le Coronavirus n’est pas sans conséquences, les Algériens se rabattent sur les denrées alimentaires, mais pas seulement… résultat : flambée des prix !

L’épidémie du Coronavirus menace le monde entier et l’ensemble des pays ont pris des dispositions pour faire face et limiter la propagation du Covid-19.

Par mesure de sécurité, l’Algérie a suspendu tous les vols vers les pays à risque notamment européens et asiatiques. Elle a également arrêté le transport maritime et de là les importations sauf des produits de première nécessité. La Chine dispose des plus grandes usines de Smartphones et accessoires (batteries, kits main libre, pochettes, etc) dans le monde. Des usines qui sont à l’arrêt depuis février dernier ce qui influe sur leur disponibilité sur le marché international.

Depuis l’arrêt de la production en Chine, les Smartphones et accessoires de téléphonie mobile ont connu une réelle augmentation. Les observateurs du marché s’attendent à une autre flambée dans les prochains jours en raison de l’arrêt des importations (mesure prise par les autorités algériennes). Attendons quelques jours pour voir le développement de la situation.