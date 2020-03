Apple: deux nouveaux smartphones entrée de gamme seront dévoilés prochainement

Apple devrait lancer deux nouveaux Smartphones pour remplacer les iPhone 8 et 8 Plus. L’entreprise de Tim Cook introduira un iPhone 9, ainsi qu’une version plus grande : l’iPhone 9 Plus.

Les nouveaux venus reprendraient d’ailleurs, dans les grandes lignes, les caractéristiques physiques de leurs aînés lancés en 2017. On retrouverait ainsi un écran de 4,7 pouces pour le plus petit et de 5,5 pouces pour le modèle le plus grand. C’est la technologie LCD qui serait une fois encore retenue pour la dalle. Il s’agit de Smartphones d’entrée de gamme qui seraient animés par la puce maison A13 Bionic.

Aussi, ces iPhone 9 et 9 Plus seront compatibles avec Apple Pay et la nouvelle fonction Express Transit, qui permet de voyager/payer dans certains réseaux de transport en commun. Le lancement de ces nouveaux iPhones devait se faire lors d’une conférence de presse organisée au mois de Mars, mais depuis la propagation du Covid-19, les équipes de Tim Cook ont, sans doute, dû annulé cet évènement.