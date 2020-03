RakutenViber lance une plateforme du club FC Barcelone en langue arabe

En collaboration avec le club FC Barcelone, RakutenViber lance une plateforme en langue arabe afin de contribuer à renforcer ses relations entre le club et son public dans l’espace digital

RakutenViber, l’une des plus grandes applications de messagerie et d’appels, lance en collaboration avec le club FC Barcelone une plateforme du club FC Barcelone en langue arabe, et ce pour communiquer et interagir avec le public dans les pays arabophones, un pas pour communiquer les secrets et évolutions du club FC Barcelone à un plus grand nombre de personnes dans le monde.

C’est la première fois que le club lance une plateforme spéciale et exclusive pour les supporteurs arabes sur l’application Viber, propriétaire de l’entreprise japonaise Rakuten, sachant que les plateformes Viber constituent un lien entre les personnes et permettent d’exprimer leurs émotions et les partager. Cette nouvelle plateforme offre un ensemble de contenu sur le FC Barcelone exclusif et spécial pour marquer et renforcer l’expérience des supporteurs, elle contiendra des nouvelles sur le club et des contenus des coulisses, des vidéos et interviews en langue arabe. Les supporteurs désirant se joindre à la plateforme de FC Barcelone en arabe peuvent la trouver rapidement à travers l’écran découvrir sur l’application Viber. En plus de la plateforme, Viber lancera un ensemble d’autocollant FC Barcelone officiellement en arabe, les supporteurs peuvent les utiliser dans leurs messages et les partager avec d’autres utilisateurs partout dans le monde.

A cet égard, Anna Zenamnskia, Chef de département évolution chez RakutenViber, a affirmé « les plateformes uniques comme celle-ci sont des exemples concrets sur la manière dont les marques commerciales peuvent bénéficier de la technologie et de la langue d’origine afin d’approfondir leur interactions avec leur public », ajoutant que « présenter cette vision et ces scènes exclusives des coulisses du club FC Barcelone ainsi que ses joueurs reflètent notre engagement d’offrir des expérience spéciales qui permettent aux supporteurs de communiquer avec les clubs dans un sens dépassant le simple fait de regarder des matchs sur l’écran de télévision. Il renforce également notre stratégie qui consiste à se concentrer le plus que possible sur l’élément local, dans le respect du caractère local de présentation des contenus qui ont des traits universaux à nos utilisateurs. »