Algérie Télécom : Signature d’une convention cadre avec l’ENIE

Une convention cadre a été signée, ce mercredi 24 mai 2023, entre Algérie Télécom et l’Entreprise Nationale des Industries Electroniques (ENIE), au niveau du siège de la Direction Générale d’Algérie Télécom.

La convention a été signée par Mme. Guendil Baya, Présidente Directrice Générale de l’ENIE et M. Adel Bentoumi, Président Directeur Général d’Algérie Télécom.

Ce partenariat a trait à l’ensemble des possibilités offertes par la diversité des activités et du potentiel technique et technologique dont disposent les deux parties. En plus des efforts conjoints engagés dans le domaine de la recherche et développement, l’ENIE fournira à Algérie Télécom différents produits, à l’instar des appareils électroniques, équipements électriques, l’énergie solaire photovoltaïque, et prendra en charge la récupération des déchets, entre autres.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par Algérie Télécom afin d’assoir une relation de partenariat durable et profitable avec différentes entreprises algériennes.