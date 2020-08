Algérie Télécom et experts confirment que la perturbation internet est internationale

L’instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune de venir, immédiatement, à bout du problème de faiblesse du débit Internet, a fait réagir le groupe Algérie Télécom.

Invité, hier soir, sur la chaine TV Echourouk news, le Directeur commercial d’Algérie Télécom Sofiane Lounis a confirmé une fois de plus que la perturbation sur le réseau internet enregistrée les derniers jours ne concerne pas le réseau national, mais la panne est plutôt internationale. « La perturbation n’était pas un black-out total, mais une lenteur dans la connexion notamment des sites étrangers ainsi que la connexion aux réseaux sociaux (…) aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre », a-t-il souligné. M. Lounis a indiqué que des ‘’spécialistes et experts du net sur le plan international ont tout fait pour rétablir cette perturbation dans les plus brefs délais’’. ‘’Algérie Télécom a aussi, de son coté dépêché des équipes pour connaître l’origine de ces perturbations et diminuer les dégâts’’, dit-il.

Interrogé si les clients d’Algérie Télécom au nombre de 3.5 millions seront dédommagés suite à ces perturbations, le directeur commercial d’AT précise qu’il ne s’agit pas d’une panne national pour indemniser leurs abonnés.

Présent sur le plateau, le Dr Abdelrrezak Bachir Bouijra, expert dans les télécommunications a confirmé les propos du directeur commercial d’Algérie Télécom. « Nous avons été saisi pour connaître les raisons de cette dernière perturbation sur le réseau internet… le constat était clair : la perturbation n’est pas national et ne concerne pas les infrastructures de base d’Algérie Télécom (…) Nous avons ainsi établi un rapport détaillé et qui a été remis au groupe Algérie Télécom ainsi qu’au ministère des TIC’’.

Pour éviter que d’autres perturbations se reproduisent, Dr Abdelrrezak a appelé à doubler la vitesse du flux internet, la création d’un contenu national et l’hébergement des sites internet en Algérie.