Algérie Télécom et Djezzy lancent « TWINBOX », la première solution All-in-One pour une expérience multimédias enrichie

Algérie Télécom, opérateur historique des télécommunications, et Djezzy, opérateur mobile de référence en Algérie, s’unissent pour lancer une offre innovante : la « TWINBOX », une solution All-in-One qui révolutionne l’accès aux services numériques en offrant une expérience complète et de qualité aux Algériens.

Le lancement officiel a eu lieu mardi lors d’un showcase organisé à Alger par les deux opérateurs, en présence des employés ayant participé à la réalisation du projet, ainsi que des clients et des créateurs de contenu impliqués dans la promotion du service.

Le « TWINBOX », un équipement de nouvelle génération, rassemble des services variés pour répondre aux besoins d’une expérience numérique moderne qui s’adresse à toute la famille.

Des contenus multimédias et éducatifs :

Streaming en direct des grands événements sportifs tels que la Premier League, la Liga, la Ligue 1, ainsi qu’un accès à une large bibliothèque de contenu de divertissement grâce à la plateforme TOD du groupe beIN media group.

Accès à des services éducatifs via des applications algériennes conçues pour faciliter l'apprentissage en ligne.

Une sélection de jeux numériques pour des moments de détente et de divertissement.

Une gestion simplifiée des services :

My Idoom et Idoom Market : des outils pratiques pour accéder facilement aux offres et services d’Algérie Télécom.

Djezzy App : une application intuitive pour gérer les comptes mobiles, consulter les détails et effectuer des rechargements en ligne.

Les équipes d’Algérie Télécom et de Djezzy continuent de travailler afin d’enrichir le contenu de la TWINBOX pour répondre aux attentes des citoyens algériens à la quête des nouveautés technologiques.

Un soutien à l’innovation locale et à l’écosystème numérique national

Avec TWINBOX, Algérie Télécom et Djezzy réaffirment leur engagement à promouvoir la digitalisation et l’innovation en Algérie. Cette solution encourage les start-ups locales à enrichir le contenu et les fonctionnalités du service, renforçant ainsi l’écosystème numérique national.

Ce projet est une concrétisation de la collaboration inscrite dans le cadre du partenariat stratégique signé entre les deux opérateurs et qui vise à combiner leurs expertises respectives pour relever les défis du secteur des télécommunications et offrir des solutions adaptées aux attentes des utilisateurs.

Dans le cadre du lancement de la TWINBOX, les deux entreprises ambitionnent de renforcer leur collaboration en mutualisant leurs réseaux respectifs pour mieux répondre aux attentes des citoyens et assurer une commercialisation efficace de leurs services

Ce lancement marque un tournant dans l’histoire des télécommunications en Algérie, en mettant la technologie au service de tous, pour un avenir plus connecté.

Pour découvrir tous les détails de cette nouvelle offre et souscrire à la « TWINBOX », les clients d’Algérie Télécom et de Djezzy sont invités à visiter le site web : www.twinbox.dz.