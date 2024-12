Algérie Télécom décroche la Distinction Choix de la qualité 2024 – Catégorie Diamant

Algérie Télécom est fière d'annoncer avoir remporté la prestigieuse Distinction Choix de la qualité 2024, dans la catégorie Diamant, attribuée lors du congrès de la European Society for Quality Research (ESQR), qui s’est tenu le 9 décembre 2024 à Vienne, en Autriche.

La remise du prix s’est déroulée lors du congrès annuel de l’ESQR, réunissant 49 entreprises et organisations provenant de 41 pays à travers le monde. Parmi les invités figuraient des experts internationaux en qualité, ainsi que des responsables de grandes entreprises et institutions. Le jury a mis en lumière les efforts soutenus de l’entreprise en matière de modernisation de ses infrastructures, d’innovation continue à travers le déploiement de la technologie FTTH en un temps record, et de son rôle essentiel dans la promotion de la numérisation du pays. Elle vient également confirmer le positionnement stratégique d’Algérie Télécom au-delà des frontières nationales, parmi les meilleurs acteurs du secteur.

En effet, la décision du jury s’est appuyée sur des critères rigoureux, portant sur la qualité des services, l’engagement des équipes, la responsabilité sociétale de l’entreprise, sa performance financière, l’image de marque et, avant tout, la satisfaction des clients, qui reste au cœur des priorités d’Algérie Télécom.

Cette distinction historique qui vient s’ajouter fièrement à la liste des succès accomplis par l’entreprise ces dernières années, constitue une affirmation solide de la vision d’Algérie Télécom de poursuivre son ambition de fournir des services de haute qualité et d’innover constamment pour répondre aux attentes toujours croissantes de ses clients.