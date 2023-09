WhatsApp arrive enfin sur iPad via une première version bêta

Les utilisateurs d’iPad pourront désormais pouvoir utiliser WhatsApp avec l’arrivée de la toute première version bêta du service de messagerie instantanée du groupe Meta.

Annoncée depuis 2021, par les premières rumeurs et c’est enfin acté, WhatsApp arrive sur iPad, via la première version béta de l’application. C’est le média WABetaInfo, qui indique qu’il est désormais possible de télécharger la toute première application WhatsApp pour iPadOS via Testflight, l’application d’Apple qui permet d’accéder à des bêtas via des mises à jour over-the-air.Pour le moment, l’application agit plutôt comme un compagnon de la version principale sur smartphone, ce qui signifie qu’il est possible de se connecter à son compte et accéder aux conversations mais pas de créer un nouveau profil.