Voiture électrique : la Nio ET7 dépasse les 1000 km parcourus en une charge

La marque automobile chinoise Nio, vient d’enregistrer un nouveau record d’automobile. Sa berline électrique haut de gamme ET7 a en effet, parcouru plus de 1 000 km en une charge.

Le segment des voitures électriques continue de gagner de plus en plus de parts de marché, ce qui pousse les constructeurs à doubler d’efforts pour toujours améliorer ce segment notamment en termes d’autonomie et de batteries.

Justement, l’autonomie des voitures électriques vient de connaitre un nouveau bond en avant, avec la marque chinoise Nio qui vient d’enregistrer un nouveau record d’autonomie avec sa berline haut de gamme ET7.

Ayant équipé cette ET7 d’une nouvelle technologie de batterie, à savoir un accumulateur semi-solide, qui est capable de stocker deux fois plus d’énergie qu’une batterie classique, Nio a permet le dépassement des 1 000 km d’autonomie sur sa berline.

Selon les chiffres de Nio, l’ET7 a parcouru précisément 1044 km en une seule charge, durant un trajet de 14 heures, et une vitesse de moyenne de 74km/h. la température moyenne durant le voyage était de -2° C.