Vivo dévoile un nouveau Smartphone 5G, le S7t

Les équipementiers se lancent à tour de rôle dans la course à la 5G. Depuis une année, de nombreux Smartphones ont été lancés et ça continue. D’ailleurs, Vivo vient de présenter un nouveau Smartphone, le S7t 5G.

Il s’agit d’une nouvelle version du Vivo S7 sorti en Chine en août 2020. Le Vivo S7t 5G est livré avec deux caméras frontales et une triple caméra arrière dont l’appareil photo principal est de 64 mégapixels. Parmi les caractéristiques, un SoC MediaTek Dimensity 820 accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1 non extensible. Le Vivo S7t est doté d’un écran AMOLED Full HD + de 6,44 pouces (1080×2400 pixels).

Côté connectivité, il est compatible au Wi-Fi double bande, la 5G, le Bluetooth 5.1, le GPS. Il dispose aussi d’un scanner d’empreintes digitales intégré. Il est livré avec une batterie de 4000 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W via le port USB Type-C. Il est disponible dans deux couleurs : Black et Monet Diffuse.

Le Smartphone S7t est un Double SIM et fonctionne sous OriginOS 1.0 basé sur Android 11.