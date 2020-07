Viber coupe les liens commerciaux avec Facebook

Viber, propriété du groupe japonais Rakuten et l'une des principales applications de communication via des messages et des appels gratuits et sécurisés, a annoncé la suspension de toutes les relations commerciales avec Facebook, ainsi que la suspension des dépenses publicitaires sur la plateforme Facebook en solidarité avec la campagne #StopHateForProfit qui appelle à boycotter Facebook.

En marge des manifestations qui ont éclaté à travers les États-Unis au cours des dernières semaines, un groupe de six organisations, dont l’Anti-Defamation League, a appelé les agences publicitaires à stopper leurs dépenses publicitaires via Facebook en juillet en raison de l’incapacité de Facebook à protéger les utilisateurs des discours violents. En plus, des nombreuses violations de données, dont le tristement célèbre scandale Cambridge Analytica, le cabinet de conseil politique a collecté et analysé les données de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. Viber voit Facebook vaciller dans la lutte contre les discours de haine. En conséquence, Viber annonce la suspension de toutes les relations commerciales avec Facebook et la suspension les dépenses publicitaires sur la plateforme Facebook en solidarité avec la campagne #StopHateForProfit, qui appelle au boycott de Facebook.

Dans une déclaration, Djamel Agaoua, PDG de Viber, a déclaré : « Facebook continue de montrer une mauvaise compréhension de son rôle dans le monde. Facebook a franchi la ligne rouge en raison de sa mauvaise gestion des données des utilisateurs et du manque de confidentialité dans ses applications en plus de son refus de prendre les mesures nécessaires pour protéger le public du discours de la violence et de la haine. Nous ne sommes pas les dirigeants de la vérité, mais la vérité est qu’il y a des gens qui souffrent de la propagation du discours haineux et les entreprises doivent prendre une position claire.

» Il est prévu que les procédures de suppression des points de contact entre Facebook et de l’application Viber à partir de début juillet 2020 ainsi que la suppression immédiate de toute publicités sur Facebook.