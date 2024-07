TCL Electronics inaugure son premier showroom en Algérie

TCL Electronics a officiellement marqué son arrivée en Algérie avec l'inauguration de son premier showroom, situé à Sidi Yahia (Alger).

Le marché algérien de l’électronique accueille un nouvel acteur majeur : le constructeur chinois TCL, troisième fabricant mondial de téléviseurs. Le showroom de la marque offre une vitrine impressionnante où les clients peuvent découvrir une vaste gamme de produits high-tech et bénéficier de divers services pour accompagner au mieux leurs besoins.

Pour répondre aux attentes de ses clients, TCL Electronics Algérie propose une large gamme de produits, notamment des téléviseurs de dernière génération et des appareils électroménagers intelligents. Lors de l’inauguration du showroom de Sidi Yahia, premier espace d’exposition en Algérie, les responsables de la marque ont annoncé l’ouverture prochaine de plusieurs autres points de vente, incluant des services après-vente pour garantir un accompagnement optimal des clients.

Pour célébrer son arrivée en Algérie et l’ouverture de son premier showroom, TCL Electronics lance une offre promotionnelle valable du 30 juin au 30 juillet 2024. Une remise de 10 % est appliquée sur tout achat de téléviseurs UHD et QLED. L’offre s’étend également aux gammes de climatiseurs et de réfrigérateurs.