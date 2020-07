Samsung : Une nouvelle gamme de barres de son premium dévoilé !

Samsung Electronics complète sa gamme de barres de son de la série Q2020 avec la sortie de deux nouveaux modèles haut de gamme, dont le HW-Q950T et le HW-Q900T.

Le HW-Q950T offre la qualité audio de 9.1.4 canaux, le nombre maximum de canaux pour les systèmes home cinéma actuellement disponibles dans une seule barre de son. Le modèle intègre un son extra-puissant avec deux haut-parleurs arrière sans fil et ajoute également des haut-parleurs à canaux larges gauche et droit au système 7.1.4 canaux précédent, permettant à la sortie audio d’exprimer le mouvement à l’écran de manière plus réaliste avec une plus grande immersion.

Le HW-Q950T et le HW-Q900T soutient Dolby Atmos® – qui transporte les auditeurs avec un son immersif et mobile qui coule tout autour de vous, ainsi que le DTS: X de DTS pour la technologie audio multidimensionnelle. Ils incluent également la prise en charge eARC pour produire un son surround complet, riche et de haute qualité comme Dolby TrueHD.

Les consommateurs peuvent encore améliorer l’expérience immersive en connectant les barres de son aux téléviseurs QLED 2020 de Samsung. Q-symphony active et faire jouer le son surround du téléviseur et de la barre de son, créant une synergie audio incroyable avec les téléviseurs compatibles. « En collaboration avec Audio Lab aux États-Unis, nous avons pu développer un son surround multidimensionnel qui peut être plus accessible à la maison, ce qui n’était auparavant possible qu’avec un système de cinéma maison séparé», a déclaré Seong Cho, vice-président directeur et responsable du marketing produit mondial de l’activité Visual Display chez Samsung Electronics.

A noter que les deux nouveaux modèles disposent également de l’application SmartThings et du service vocal Alexa, permettant aux utilisateurs de commander leurs services de streaming de musique préférés, comme Amazon Music, Spotify, TuneIn et iHeart Radio.

Les amateurs de musique peuvent désormais profiter de leur musique préférée d’un simple toucher. La fonction Tap Sound permet d’envoyer la musique de votre Smartphone directement à la barre de son.