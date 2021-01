Samsung Health : Défier jusqu’à 10 personnes avec le « Group Challenge »

Samsung Electronics annonce l’arrivée inédite d’une fonctionnalité permettant de lancer un défi de groupe et qui porte le nom de « Group Challenge ». Cette dernière fonctionne dans l’application Samsung Health et permet de défier jusqu'à 10 personnes à travers une compétition de santé.

Samsung lance à partir de ce 12 janvier une fonctionnalité vous permettant de rester en forme et s’amuser. En effet, pour les utilisateurs des Galaxy, il est possible de créer un défi qui est de voir qui peut faire plus de pas dans un temps limité ou encore qui peut être le premier à atteindre un certain nombre d’étapes, et ceci dans la section « Together » de l’application Samsung Health.

Une fois le défi créé, l’utilisateur pourra inviter jusqu’à 10 amis à participer à ce défi, et ceci malgré qu’ils ne sont pas des utilisateurs de Samsung Health. Selon les statistiques de Samsung, ceux qui utilisent les fonctionnalités de Challenge dans l’application Samsung Health marchent 22% de plus que les utilisateurs moyens de l’application.

L’extention Group Challenge de Samsung Health, permet donc de lancer plusieurs défis, comme le Global Challenge, qui est le défi le plus populaire, qui vous permet de participer à des concours mensuels de comptage de pas contre tous les utilisateurs de Samsung Health dans le monde.