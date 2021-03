Plus de 220 millions d’utilisateurs 5G dans le monde : Huawei présente une nouvelle solution !

En pleine guerre de la 5G, Huawei lance sa nouvelle solution 5GtoB de Huawei. C’est Ryan Ding, Directeur exécutif de Huawei et président du Carrier Business Group qui l’a annoncé durant la keynote "5G Brings New Value" en marge du Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021.

En effet son intervention a été axée sur la vitesse de développement de l’industrie du réseau 5G dans le monde. « Aujourd’hui, les acteurs privés, en particulier les opérateurs, observent déjà les retombées commerciales de la première vague de déploiements du réseau 5G. La base d’utilisateurs et le nombre d’appareils 5G en usage commercial ont explosé depuis 2019. À la fin de l’année 2020, 380 appareils 5G avaient été mis sur le marché, soit 8 fois plus qu’en 2019», indique Huawei dans un communiqué.

Il faut savoir que le nombre d’utilisateurs de la 5G mobile a atteint 220 millions et le nombre de connexions à large bande sans fil à domicile a atteint 1,05 million, soit respectivement 17 et 21 fois plus que l’an 2019. M. Ding a affirmé que ces chiffres allaient tripler en 2021. À cet effet, il existe déjà plusieurs unités sur le marché des Smartphones dont le prix est inférieur à 150 dollars américains et une trentaine de Smartphones de milieu et de bas de gamme dont le prix est inférieur à 300 dollars américains. Selon M. Ding, l’écosystème des téléphones mobiles 5G deviendra aussi mature que celui des téléphones 4G au cours des deux prochaines années, car le déploiement des réseaux se poursuit et la base d’utilisateurs ne cesse de croître.

Huawei travaille également avec les opérateurs et d’autres partenaires industriels pour développer une solution unique qui couvre les ventes, les opérations et les services – la nouvelle innovation nommée « 5GtoB ». Cette solution simplifiera les transactions pour les utilisateurs en entreprise, aidera les opérateurs à monétiser les capacités de leur réseau et permettra aux partenaires d’innover plus efficacement, créant ainsi une nouvelle valeur pour chaque acteur impliqué.

La solution 5GtoB de Huawei comprend quatre parties : le réseau 5GtoB, le NaaS 5GtoB, le moteur d’application 5GtoB et la place de marché 5GtoB. Avec le réseau 5GtoB Network qui sert d’infrastructure à la solution 5G, Huawei continuera à développer ses capacités en fournissant des services 5GtoB basés sur des scénarios, y compris la planification, la construction, la maintenance et l’optimisation du réseau.