Peugeot 308 : la version électrique sera lancée en 2023 en versions break et berline

La marque au lion lancera dés 2023, la version électrique de sa Peugeot 308 et ceci en version berline et break. La Peugeot e-308 ira défier sur ce segment la Volkswagen ID.3, et disposera d’une autonomie d’environ 400 km.

Peugeot officialise le lancement dés 2023 de la version 100 % électrique de sa compacte 308, et ceci en deux variantes différentes : berline et break. Cette version électrique sera propulsée par le nouveau moteur EMP2 développé par la coentreprise Stellantis avec la société japonaise Nidec, développant 156ch.

Ce moteur sera associé à un bloc de batteries de 54 kWh, qui permettrait à la 308 d’afficher une autonomie d’environ 400 km, avec une consommation d’énergie moyenne de 12,7 kWh aux 100 km, promise par le constructeur.

La compacte française disposera également de série, du chargeur triphasé proposant une puissance de 11 kW, dont la prise de charge est compatible avec tous les modes de charge. Avec une borne de recharge publique de 100 kW, la charge du véhicule passera de 20 % à 80 % en moins de 25 minutes.