OPPO : le smartphone A74 disponible en Algérie à moins de 45 000 Da

OPPO Algérie annonce l'arrivée d'un nouveau smartphone, le A74. Le terminal offre un design alliant à la fois technologie et style. Toujours fiable, toujours relax. La série A de OPPO vise à rendre la technologie plus concrète et plus fun pour les utilisateurs en mobilité et socialement actifs.

Les utilisateurs de la série « A » souhaitent avoir un téléphone qui améliore ou complète leur style de vie. OPPO A74 est l’alliance totale entre performances et style, car il se démarque non seulement par une performante batterie de 5000 mAh et une charge flash de 33W pour vous garder actifs tout au long de la journée, mais aussi par un brillant écran performant AMOLED FHD+. « Que vous soyez en train de profiter de la vie avec la dernière émission télévisée ou que vous soyez un joueur passionné, OPPO A74 répondra aux attentes et plus encore », a déclaré Zakaria MESSIKH, Senior Brand Manager chez OPPO Algérie.

Arborant une puce Qualcomm Snapdragon 662, OPPO A74 offre non seulement des performances ultra fluides, mais minimise le temps de latence du téléphone. Avec une mémoire vive jusqu’à 6 Go de RAM, OPPO A74 gère toutes les tâches et tous les messages avec lesquels vous jonglez, que vous diffusiez une vidéo, jouiez à un jeu ou répondiez à des messages.

L’écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces du OPPO A74 avec sa résolution ultra-élevée est immersif pour ses utilisateurs. Que vous jouiez ou regardiez une émission sur votre téléphone, la technologie All-day Eye Care ménage l’effort de vos yeux tout au long de la journée (et de la nuit). Grace au terminal OPPO A74, vous passerez plus de temps à profiter de votre moment et à avancer en toute vitesse. Avec sa solution 11V3A d’OPPO A74 et sa charge flash de 33W, le téléphone se charge rapidement dans un temps court. Vous profiterez de 54 % de l’autonomie de la batterie en seulement 30 minutes de charge ou d’une charge complète du OPPO A74 en 72 minutes.

Aussi, la triple caméra arrière IA du OPPO A74 est dotée d’une caméra principale de 48 MP, qui produit des photos et des vidéos brillantes avec un degré élevé de clarté. Associé à l’appareil photo principal 48MP, un objectif photo de profondeur 2MP, idéal pour les portraits bokeh, et un objectif macro 2MP adapté à la capture de petits détails. Pour vous assurer de l’originalité de vos photos, OPPO A74 est livré avec 15 filtres. L’objectif photo 16MP à l’avant du téléphone parvient à capturer des selfies plus réalistes et plus clairs. Si vous cherchez une solution qui garantit que votre beauté naturelle soit préservée, et améliorée, ne cherchez pas plus loin que l’embellissement de l’IA. Les tons de peau, les formes et même votre maquillage sont des caractéristiques de votre visage que OPPO A74 peut retoucher intelligemment.

Enfin, OPPO A74 est disponible en Algérie à partir de ce dimanche 18 juillet en deux couleurs : Prism Black et Midnight Blue. Il est commercialisé avec 6 Go de RAM / 128 Go de stockage pour 44 900 DA.