Ooredoo remporte de nombreux prix Internationaux pour son engagement dans l’amélioration de l’expérience client et le développement des communautés

Ooredoo a annoncé avoir remporté 17 prix lors des récentes cérémonies internationales de remise de prix, en reconnaissance à son engagement dans la fourniture des produits phares sur le marché, et l’innovation dans ses différentes transactions commerciales et ses grands efforts en tant qu’entreprise des télécommunications socialement responsable.

Dans ce cadre, le membre délégué et Président Directeur Général du Groupe Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir remporté ces prestigieux prix qui témoignent de la fiabilité de la stratégie novatrice prônée par Ooredoo afin d’offrir des produits innovants. Cela s’ajoute aux efforts visant à offrir une opportunité de développement social et économique à travers notre support apporté aux communautés locales. Nous continuerons sur cette lancée afin de concrétiser les promesses que nous avons faites à nos clients particuliers et entreprises dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, à savoir le développement et la mise à leur disposition des meilleurs services de communications mobiles. »

Ci-dessous la liste des prix remportés par Ooredoo :

Stevie Awards de la région Asie-Pacifique 2022

Ooredoo a remporté, en 2022, huit Stevie Awards de la région Asie-Pacifique, dont trois en Or, deux en Argent et trois en Bronze et ce, en reconnaissance de la qualité de ses services à travers ses marchés en Asie.

Ooredoo Myanmar a reçu le Gold Award dans la catégorie « Réalisations innovantes en matière de ressources humaines », tandis que Ooredoo Maldives a remporté le Prix « Réalisations innovantes en matière de redressement organisationnel ». D’autre part, Indosat Ooredoo Hutchison a reçu le Gold Award dans la catégorie » l’excellence en matière d’innovation dans les industries technologiques « .

Pour leur part, Ooredoo Maldives a remporté le Silver Award dans la catégorie « L’excellence dans les innovations dans le segment des produits et services clients », et Ooredoo Myanmar a remporté le Silver Award dans la catégorie « Most Valuable Company Response », et ce, en reconnaissance des actions lancées par l’entreprise durant la pandémie de la COVID-19.

Quant aux Bronze Stevie Awards, Ooredoo Myanmar a remporté le prix des « Utilisations innovantes de la technologie dans le service client – secteur des télécommunications », Ooredoo Maldives a remporté le Bronze stevie awards dans la catégorie « Excellence dans l’innovation de l’industrie technologique » et Indosat Ooredoo Hutchison a été récompensé dans le » catégorie « Innovation en gestion d’entreprise » et planification et mise en œuvre de la technologie – le secteur des télécommunications.

Prix Stevie pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 2022

Ooredoo s’est adjugé sept prix lors de la cérémonie de remise des Stevie Awards pour la région MENA et ce, en reconnaissance à ses meilleures pratiques dans la région. Il s’agit d’un prix en Or, deux prix en Argent et quatre prix en Bronze.

Ooredoo Qatar a remporté un prix « Gold Stevie Award » dans la catégorie « L’innovation dans la gestion, la planification et l’exécution de la technologie dans le secteur des télécommunications ».

Le Groupe Ooredoo a remporté le Silver Stevie Award dans la catégorie « Most Valuable Company Response », tandis que Ooredoo Algérie a remporté le Silver Award dans la catégorie « L’innovation dans les produits et services clients ».

Le Groupe Ooredoo, Ooredoo Qatar et Ooredoo Algérie ont reçu le Bronze Stevie Awards dans la catégorie « Employeur exemplaire », qui témoigne des efforts continus de l’entreprise pour la mise en place des pratiques de travail excellentes et cohérentes sur le marché. Ooredoo Oman a également reçu le Bronze Stevie Award dans la catégorie « L’excellence dans l’innovation des industries technologiques ».

Prix du Magazine International Business 2022

Ooredoo Qatar a été récompensé par les International Business Awards dans les deux catégories « Meilleure entreprise de télécommunications au Qatar 2022 » et le prix de « Prestataire de services le plus innovant pour les services des télécommunications numériques au Qatar 2022 ». Les deux prix témoignent des réalisations des entreprises internationales pour leur engagement à mettre en œuvre les meilleures pratiques dans leurs activités et transactions commerciales.