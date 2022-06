Les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro se révèlent davantage

Attendues pour le mois d’aout, les futures Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro font parler déjà parler d’elles avec une partie de la fiche technique dévoilée grâce à leur intégration aux listings de la FCC par Samsung.

Samsung dévoilera le 10 aout prochain ses nouvelles montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch Pro 5 comme l’a révélé une fuite la semaine dernière. L’arrivée est imminente d’autant que Samsung a reçu leur certification auprès de la FCC, la Commission fédérale des communications aux États-Unis.

Grâce à cette certification, on apprend également des éléments de leur fiche technique. Le listing de la FCC indique quatre noms de codes : SM-R900, SM-R900X, SM-R920 et SM-R920X. Ainsi les deux premiers noms de codes correspondraient respectivement aux Galaxy Watch 5 40 nm et 44 nm, tandis que les versions SM-R920 et SM-R920X sont donc les Galaxy Watch 5 Pro qui se distinguent par la présence ou l’absence d’une puce NFC.

Les deux montres seront compatibles avec la charge sans fil 10 W, et au Blueotooth et permettront de se connecter à un réseau WiFi 2,4 GHZ et 5 GHz. Affaire à suivre.