Ooredoo : Profitez d’un double forfait internet en rechargeant via la carte Edahabia !

Que de mieux de pouvoir accéder aux réseaux sociaux gratuitement notamment en temps de confinement. A travers son offre 30 Go internet+ YouTube illimité pour 1000 Dinars, Ooredoo a bouleversé les habitudes de ses clients.

La seule condition pour pouvoir profiter de 30 Go d’internet à seulement 1000 da, il vous suffira de vous servir de votre carte postale ‘’Edahabia’’. Du e-paiement, il faut le reconnaitre, les algériens ne se sont pas habitués à ce genre de pratiques ! Sauf que cette fois, il s’agit de doubler son forfait internet tout en restant chez soi !

Lancé en mai dernier, cette offre mensuelle permet à de nombreux abonnés d’Ooredoo de se connecter en toute liberté à leurs comptes facebook, twitter, YouTube, etc, à seulement 1.000 Da. Activable via l’application My Ooredoo, les avantages de cette offre sont alléchants et il le sont comme suit :

* Via crédit/

– Forfait Volume Validité

– Internet 1000 15 Go 30 jours

* Via carte Edahabia/

– Forfait volume validité

– Internet 1000 30 Go 30 jours