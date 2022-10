Ooredoo offre des tablettes à cuvettes pour écriture braille en faveur des enfants non-voyants et malvoyants scolarisés

Poursuivant son engagement envers la société civile, Ooredoo entreprise citoyenne, apporte sa contribution au profit de l’Association Nationale des non-voyants « La Canne Blanche » pour l’acquisition de tablettes à cuvettes pour écriture braille en faveur des enfants non-voyants et malvoyants scolarisés à travers plusieurs wilayas du pays.

Coïncidant avec « La Journée Internationale de la Canne Blanche », célébrée le 15 octobre de chaque année, cette opération de grande envergure s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée l’année dernière par Ooredoo avec l’Association « La Canne Blanche », en vertu de laquelle Ooredoo avait consacré une donation financière destinée à l’acquisition de tablettes à cuvettes, pour écriture braille pour les enfants issus des écoles spécialisées et de téléphones portables pour les bacheliers non-voyants.

Cette action caritative de Ooredoo, qui figure parmi ses projets d’accompagnement et son engagement aux côtés de cette frange vulnérable de la société, touche plusieurs wilayas à travers le territoire national, notamment : El Oued, Ouargla, Sétif, Batna, Oum el Bouaghi, Laghouat, Tiaret, Annaba, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Msila, Tizi Ouzou, Khenchela, Djelfa, Alger, Oran, Mascara, Saida, Tlemcen, Mecheria, Bechar, Adrar, Biskra et Boumerdes.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Nous sommes fiers de soutenir l’Association Nationale des non-voyants « La Canne Blanche » dans ses efforts à faciliter la vie des enfants malvoyants et les aider à découvrir leur environnement. La contribution de Ooredoo lors de cette action d’envergure consiste à offrir à cette frange de la société, qui a besoin d’une attention particulière, les outils pédagogiques qui faciliteront leur apprentissage dans le milieu scolaire. En tant qu’entreprise citoyenne et responsable, Ooredoo affiche toujours son soutien indéfectible et son engagement continu dans les actions de sensibilisation autour de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap sous toutes ses formes. »

Toujours dans le cadre de ses actions dédiées à cette frange de la société, il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait accordé un montant financier à l’Association « EL BARAKA », qui soutient les enfants en situation de handicap en Algérie.

En septembre 2022, Ooredoo avait organisé en collaboration avec l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées « EL BARAKA » une opération de don de trousseaux scolaires aux enfants scolarisés en situation de handicap à travers plusieurs wilayas du pays.