Ooredoo : Neymar Jr ambassadeur de la marque

Ooredoo, l'opérateur des télécommunications officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé la signature d’un partenariat avec NR Sports en vertu duquel il a désigné la star internationale du football Neymar Jr. comme le nouvel ambassadeur de sa marque afin de promouvoir les capacités de son réseau 5G avancé.

Le footballeur brésilien Neymar Jr, connu pour sa passion pour la technologie et le gaming, contribuera à faire connaître l’énorme potentiel du réseau 5G dans le développement et l’amélioration de la vie des gens dans divers domaines. Le joueur collaborera avec le premier opérateur des télécommunications pour promouvoir les capacités de la technologue 5G et les réseaux ultra-rapides de Ooredoo dans les pays où le groupe opère à travers le monde.

Neymar Jr est considéré comme l’un des footballeurs des plus talentueux de la génération actuelle. Il a été élu à deux reprises meilleur footballeur en Amérique du Sud. Après avoir intégré le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar a grandement contribué dans les quatre championnats et les trois Coupes de France remportés par son club.

L’annonce du partenariat avec Neymar Jr coïncide avec la récente annonce du Groupe Ooredoo sur le changement de son identité visuelle sous le nouveau slogan « Upgrade Your World ». Ce nouveau slogan du groupe Ooredoo est centré sur le progrès humain et reflète l’engagement de l’entreprise pour le développement continu et l’amélioration de tous les aspects de la vie des gens.

A cette occasion, le membre délégué et Président Directeur général du Groupe Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec la star mondiale Neymar Jr, qui est une personnalité sportive ayant un charisme exceptionnel et admirée par des millions de personnes à travers le monde. Aspirant toujours à progresser et à découvrir ses capacités, que ce soit en tant que personne ou en tant que joueur, et avec son dynamisme, sa confiance et son engagement pour l’excellence, il incarne parfaitement la promesse de notre marque commerciale quant à l’amélioration de la vie de nos clients. »

Au cours des dernières années, Ooredoo a investi massivement dans le développement de ses réseaux qui ont été plusieurs fois primés à l’international et n’a ménagé aucun effort dans ses préparatifs à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ afin de garantir aux fans une expérience renforcée inégalée lors des précédents événements sportifs majeurs.

De son côté, la star brésilienne Neymar Jr a affirmé : » Tout le monde sait que je suis une personne passionnée par la technologie et les jeux online et que j’aime beaucoup communiquer avec ma famille et mes amis. J’ai utilisé le réseau 5G de Ooredoo et c’était vraiment une superbe expérience. La vitesse et la fluidité du réseau de Ooredoo constituent des caractéristiques importantes pour les Gamers. Sans aucun doute, j’ai été très heureux d’être choisi comme ambassadeur d’une marque innovante de la taille de Ooredoo durant cette période importante de ma carrière. «

Pour sa part, Sheikh Mohammed Bin Abdullah Al Thani, Directeur Exécutif adjoint du groupe Ooredoo et PDG de Ooredoo Qatar, a révélé : « Nous pensons que le sport rassemble nos communautés et contribue dans le partage des valeurs fondamentales et des messages importants. Neymar Jr est une figure importante sur et en dehors des terrains, et il représente une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, ce qui fait de lui l’ambassadeur idéal pour nous à Ooredoo. À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, cette période est propice pour promouvoir la puissance et les capacités du réseau 5G de Ooredoo, qui fournira des services des télécommunications à très haut débit répondant à tous les besoins lors de cet important événement footballistique planétaire. Nous sommes heureux et tres excités de cette nouvelle collaboration. »

En vertu de ce nouveau partenariat, Neymar Jr apparaîtra dans les campagnes marketing de Ooredoo à travers les différentes plateformes de communication afin de promouvoir les nombreuses façons que Ooredoo développe le monde de ses clients.