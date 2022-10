OnePlus lance la “campagne un tépléphone échangé, un arbre planté”

Le fabricant chinois de smartphone OnePlus se veut comme une entreprise militant pour l’écologie en lançant la formule, pour un téléphone échangé, un arbre planté dans une zone forestière.

Comme on le sait, la fabrication de smartphones, est considérée comme l’une des industries les plus polluantes au monde. En effet, pour en fabriquer un, il faut extraire et raffiner entre 70 et 150 kilos de matières premières, dont une cinquantaine de métaux différents, via des procédés très consommateurs d’eau et de produits chimiques.

Dans cet optique, certains fabricants tentent des coups marketing, en jouant la carte de l’écologie. En effet, c’est le cas de OnePlus, qui a trouvé cette formule : “Échangez un téléphone, plantez un arbre”. Ce qui, vous l’aurez compris, revient peu ou prou à dire en langage marketing : achetez un nouveau téléphone, sauvez la planète.

Autrement dit, OnePlus qui s’est associé à l’association Ecologi pour tenter de réduire l’impact de ses produits sur la planète, incite ses clients à échanger son téléphone OnePlus, ce qui donnera lieu à la plantation d’un arbre dans une zone forestière.

Toutefois, il ne s’agit pas de la bonne formule pour militer écologiquement comme l’indique Ecologi certes, qu’il “reste encore du travail à faire dans l’industrie de l’électronique grand public”, mais elle trouve “formidable de voir OnePlus prendre des mesures importantes pour réduire l’impact environnemental de ses produits grâce à son programme de reprise”. Le seul bénéfice apparent, est que les smartphones récoltés seront destinés à être recyclés.