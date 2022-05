Ooredoo fait un don de divers équipements aux centres pour personnes âgées d’Alger

Entreprise promotrice des valeurs de solidarité et de partage au sein de la société algérienne, Ooredoo a procédé ce mercredi 11 mai 2022, à la remise d’un don de divers équipements destinés aux centres pour personnes âgées de Sidi Moussa et de Bab Ezzouar.

La remise de ce don, composé de matériels médical, paramédical et parapharmaceutique, de mobiliers, de literie et d’appareils audiovisuels, a été effectuée au niveau du Centre de formation de Ooredoo à Tixeraine (Alger) et ce en présence de Mme Mokhtaria Dassi, Directrice de l’Action Sociale et de la Solidarité de la Wilaya d’Alger (DASS), des directeurs des Centres pour personnes âgées de Sidi Moussa et de Bab Ezzouar, du secrétaire général adjoint et des bénévoles de l’Association nationale d’aide aux malades Winnelka ainsi que des représentants de Ooredoo.

Placée sous le signe de la générosité et de l’entraide, cette action citoyenne vise à apporter de la joie et du réconfort aux personnes âgées en leur permettant de bénéficier d’équipements à même d’améliorer et de faciliter leur vie quotidienne au sein de ces structures.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux de concrétiser cette opération de solidarité laquelle, nous l’espérons, apportera de la joie aux personnes âgées. Cette initiative s’inscrit en droite ligne de la stratégie de Ooredoo en matière de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Ooredoo demeure engagée à exprimer sa dimension solidaire avec les Algériens et à poursuivre ses actions de solidarité en faveur des différentes franges de la société. »

De son côté, le président de l’Association nationale d’aide aux malades (Winnelka) M. Karim Ibachirene a déclaré : « Nous sommes très honorés de participer aux côtés de l’une des entreprises les plus engagées socialement à cette louable opération en faveur des personnes âgées. Je tiens à présenter au nom des membres de l’association nos sincères remerciements à Ooredoo qui ne ménage aucun effort pour tendre la main aux personnes âgées. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à toutes les entreprises en leur demandant de s’engager davantage dans ces nobles actions et ce à travers toute l’Algérie. »

Pour rappel, Ooredoo a offert durant la pandémie de COVID-19, à l’association Winnelka une contribution financière pour l’acquisition d’une ambulance, de concentrateurs d’oxygène et d’un véhicule utilitaire destiné à transporter les dons et autres équipements.

Pour rappel, cette action citoyenne s’ajoute aux initiatives solidaires lancées par Ooredoo durant le mois de Ramadhan en partenariat notamment avec Ness El Khir Foundation avec la distribution de denrées alimentaires de première nécessité et l’association SOS 3ème âge en détresse « IHCENE » qui a bénéficié d’une aide financière pour l’ouverture de plusieurs restaurants « Errahma » au profit des jeûneurs à travers différents wilayas du pays.

A travers les différents projets de bienfaisance et de solidarité, Ooredoo confirme, une nouvelle fois son engagement, aux côtés de la société algérienne et sa dimension d’entreprise citoyenne par excellence.