Ooredoo et l’Association Nationale du Volontariat organisent une opération de reboisement à Khenchela

Poursuivant ses actions citoyennes de responsabilité sociétale, et dans le cadre de la saison de reboisement 2022-2023, Ooredoo et l’Association Nationale du Volontariat ont organisé une opération de reboisement dans la forêt de Ain Mimoun situé dans le massif des Aurès, commune de Tamza (wilaya de Khenchela) touchée par les incendies durant l’été 2021.

Sous le slogan « Redonnons vie à nos forêts » et avec le soutien de la Conservation des forêts de la wilaya de Khenchela, cette action s’est déroulée samedi 17 décembre 2022, en présence de cadres et d’employés de Ooredoo, des bénévoles de l’Association nationale de volontariat ainsi que des représentants des autorités locales de la wilaya de Khenchela et de la société civile, sous l’encadrement des gardes forestiers de la willaya qui se sont mobilisés pour planter des milliers d’arbres fruitiers.

Cette opération de reboisement revêt également un caractère de solidarité, puisqu’elle se fait au bénéfice des agriculteurs de la commune de Tamza dont les vergers ont été ravagés par les incendies de l’été 2021.

Saluant cette initiative éco-citoyenne, le Directeur général de Ooredoo Algérie, Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Notre participation à cette initiative éco-citoyenne reflète notre engagement permanent et continu en tant qu’entreprise socialement responsable et active dans son environnement. Cet engagement traduit notre conviction de la nécessité de revitaliser le couvert végétal affecté par les incendies de forêt et la sensibilisation à l’importance de contribuer à la protection de l’écosystème, car la préservation du patrimoine forestier est l’affaire de tous. Ooredoo est fière de contribuer à cette louable initiative qui profite aussi bien à la nature qu’aux habitants de la région. »

De son côté, le Président de l’Association Nationale du Volontariat Ahmed Malha a affirmé : « Dans le cadre du partenariat qui relie notre association à Ooredoo nous avons organisé la seconde opération de reboisement dans les willayas les plus touchées par les incendies de forêts. La participation des entreprises économiques dans le soutien du volontariat et des actions de solidarité, qui est considéré comme l’un des fondements de la responsabilité sociétale, témoigne du niveau de maturité atteint par la société, qui peut accélérer le développement des populations locales et atteindre les objectifs du développement durable. Nous remercions tous les employés de Ooredoo, à leurs tête le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, pour la confiance placée en la jeunesse activant dans le domaine du volontariat à travers l’Association Nationale du Volontariat. »

Pour rappel, la campagne de reboisement dans la Wilaya de Khenchela est la deuxième du genre cette année, après celle organisée en mars dernier, conjointement par Ooredoo et l’Association Nationale du Volontariat dans la commune d’Al-Amra sur les hauteurs de la wilaya de Ain defla.

Cette opération écologique de reboisement confirme la dimension citoyenne de Ooredoo et son statut d’entreprise socialement responsable notamment dans le domaine de la préservation de la nature et la protection de l’environnement.