Ooredoo bat des records en offrant les meilleurs services de connectivité phénoménaux lors de la première Coupe du Monde de la FIFA™ utilisant la technologie 5G

Ooredoo, l’opérateur télécoms officiel au Moyen-Orient et en Afrique de la Coupe du Monde FIFA - QATAR 2022™, a annoncé des chiffres records à l'issue du méga-événement sportif, confortant sa position de fournisseur de télécommunications et des TIC de premier plan au niveau mondial.

Les records établis lors de la cérémonie d’ouverture ont été battus à la fin du tournoi ; la finale époustouflante entre l’Argentine et la France au stade Lusail a enregistré un record de 45,1 TB de données utilisées, 8,4 TB d’utilisation du Wi-Fi du stade, plus de 650 000 appels passés et 32 000 fans utilisant le Roaming.

Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, Directeur commercial de Ooredoo a déclaré : « Il n’y a pas de mots pour décrire la fierté que nous ressentons à l’issu du plus grand événement sportif du monde. Le fait d’avoir accueilli un événement aussi incroyable dans notre cher pays, qui a réalisé une telle performance, était phénoménal ; pour Ooredoo, avoir eu l’opportunité de montrer au monde entier ce que nous et notre réseau de Champions pouvons faire, était inestimable. L’atmosphère à Doha a été spectaculaire au cours des dernières semaines, et cela a été pareil au sein de Ooredoo ; pour chaque record établi puis battu, et chaque jour nous avons vu à quel point les fans de football ont pu profiter d’une expérience incroyable grâce aux efforts de chaque membre de l’équipe Ooredoo. »

Des chiffres qui battent tous les records

Sur l’ensemble des 64 matchs de la Coupe du monde la plus réussie de tous les temps, les 3,4 millions de supporters présents ont utilisé un volume phénoménal de 801TB de données, dont 40,3 % via la 5G pionnière de Ooredoo à une vitesse allant jusqu’à 236Mbps, 58,2 % sur le réseau 4G à une vitesse allant jusqu’à 19 Mbps et 201TB de Wi-Fi ont été utilisés dans et autour des huit stades.

11,4 millions d’appels vocaux ont été passés tout au long de l’événement, dont 63,1 % en VoLTE, avec un taux de réussite des appels de 99,95 %, et un nombre incroyable de 646 000 fans ont utilisé le Roaming.

8 466 antennes placées dans les huit stades ont soutenu le réseau, tandis qu’une équipe de plus de 500 experts sur le terrain a assuré un service sans faille.

Le stade Lusail a enregistré les chiffres les plus élevés, avec 222 TB de données utilisées et 2,9 millions d’appels passés pendant le tournoi.

Un réseau de champions

Une modernisation complète du réseau mobile 4G/5G – intégrant les fonctionnalités et les équipements les plus récents et les plus avancés – a permis de se préparer entièrement à la Coupe du Monde FIFA, Qatar 2022TM,

La capacité et la résilience de l’ensemble des composants du réseau (RAN, Core et Transport) ont été assurées pour les segments nationaux et internationaux, et comprenaient une modernisation complète du cœur du réseau, avec un réseau central en cloud sophistiqué dans des centres de données ultramodernes.

Une mise à niveau majeure des sites Radio extérieurs avec la dernière technologie 5G a permis de maximiser la couverture au niveau du pays, y compris les stades, les aéroports, les réseaux ferroviaires, les fan zones et d’autres installations liées à la FIFA. La capacité des fan zones et d’autres lieux d’événements et hotspots a été améliorée.

Plus de 1 130 antennes multifaisceaux connectées sur 355 km de câbles RF et plus de 202 km de fibre optique, couvrant les huit stades et les zones environnantes en 4G et 5G. Services de réseau mobile avec plus de 5 000 cellules, plus de 1 500 DOT, services TETRA et dorsale Wi-Fi ont proposé des technologies de pointe 5G, 4G, 3G et 2G dans les huit stades.

L’Intelligence Artificielle (IA) et l’Apprentissage Automatique (ML) au service des opérations de la FIFA

Une équipe composée de plus de 400 experts a géré les opérations à partir d’un centre d’opérations de services centralisé et ultramoderne, soutenu par un réseau de plusieurs centres distants et des opérations sur le terrain 24 h/ 24. Des experts techniques ayant une expérience des grands événements mondiaux tels que le Super Bowl ou les précédentes Coupes du monde ont été engagés pour apporter leur soutien lors du tournoi de 2022.

Les principaux fournisseurs de télécommunications ont été invités à améliorer leur cadre d’assistance et leurs exigences en matière d’assurance de service pendant la période de l’événement, avec des accords de niveau de service plus élevés. Ooredoo a également travaillé en étroite collaboration avec le Comité Suprême pour les projets et l’Héritage, ainsi qu’avec l’Autorité de régulation des communications du Qatar (CRA) pour faciliter le succès des opérations de la FIFA.

Une technologie de pointe pilotée par l’Intelligence Artificielle

Ooredoo a utilisé un nouveau processus d’authentification d’identité et d’activation de carte SIM équipée par l’IA pour accélérer et simplifier son processus d’embarquement. Le service a déployé une technologie numérique sophistiquée de reconnaissance du client (KYC) basée sur l’IA pour établir rapidement et efficacement l’identité réelle des utilisateurs dans le monde digital.

Un assistant vocal virtuel alimenté par l’IA, utilisant l’intelligence artificielle du centre de contact de Google, était disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour aider les clients dans neuf langues différentes, notamment l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, le portugais, le japonais, le coréen et l’arabe.

Exigences de trafic de la FIFA pour la marge de sécurité remplies

Les améliorations du réseau comprenaient des mises à niveau de la capacité des liaisons IP de transport nationales et internationales de Ooredoo, assurant une bande passante abondante pour la connectivité Internet avec les serveurs internationaux pour les applications OTT populaires telles que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp et plus. Ces mises à niveau ont également assuré la fourniture d’appels vocaux de haute qualité et une excellente expérience de roaming, permettant aux clients et aux diffuseurs de rester connectés avec leurs destinations d’origine à l’internationale.

Des dispositifs de mesure de l’expérience client ont été déployés dans les stades et les fan zones pour suivre en temps réel les principales applications utilisées par les supporters et permettre des améliorations proactives de la qualité en temps réel.

Soutien aux médias pour la transmission de l’événement dans le monde entier

Ooredoo a fourni des services de télécommunications mondiaux à tous les détenteurs de droits médiatiques au Qatar pour couvrir cet événement international historique. Il s’agissait notamment de connecter une cinquantaine de diffuseurs d’événements du monde entier au réseau Ooredoo et au Centre international de radiodiffusion du Qatar pour transmettre des vidéos et des données en direct, offrant ainsi aux diffuseurs du tournoi la qualité et la flexibilité nécessaires pour produire et distribuer du contenu vidéo.

Une connectivité assurée même en déplacement

L’engagement et l’investissement de Ooredoo dans l’innovation et la technologie ont été mis au service de la FIFA, l’événement et ses participants, l’entreprise assurant la connectivité en déplacement. Plus de 350 bus de la FIFA utilisés pour transporter les joueurs, les officiels de match et les représentants des médias ont été équipés du haut débit mobile, et quelque 300 d’entre eux ont également été dotés de systèmes Wi-Fi gérés.

Sheikh Nasser a conclu : « Des années d’investissements stratégiques dans l’innovation et la technologie ont permis à Ooredoo d’être parfaitement placé pour offrir une connectivité transparente et une expérience nettement améliorée aux supporters résidant au Qatar et à ceux venant de l’étranger. Nos préparatifs intensifs pour ce méga-événement sportif, notamment la modernisation complète du réseau et la collaboration avec plusieurs géants mondiaux de la technologie, signifiaient que nous étions plus que capables de tenir nos promesses ambitieuses. Je suis sûr que le monde entier s’accordera à dire que le Qatar a organisé une Coupe du Monde de la FIFA™ de classe mondiale, qui a battu tous les records, et que Ooredoo a présenté une démonstration phénoménale de ce qui deviendra certainement la norme industrielle en matière de communication et de connectivité pour de tels événements mondiaux. Nos remerciements vont à la FIFA et au Comité suprême pour le Projet et l’héritage pour nous avoir fait confiance ; aux milliers de fans et de clients qui ont compté sur nous pour rester connectés ; et à chacun des membres de la famille Ooredoo pour leurs efforts incessants pour se tenir debout et tenir leurs promesses. »