Ooredoo Algérie maintient sa tendance de croissance avec des résultats financiers solides pour l’année 2023

L'opérateur de téléphonie mobile a enregistré une progression de 6%, avec un chiffre d'affaires atteignant 91,9 milliards de dinars algériens, comparé à 86,7 milliards de dinars en 2022.

Le groupe de télécommunications Ooredoo a dévoilé ses résultats financiers le lundi 12 février 2024, confirmant cette évolution positive. Le résultat avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (EBITDA) a également connu une hausse significative, passant à 37 milliards de dinars algériens en 2023, contre 30,8 milliards de dinars en 2022, soit une progression remarquable de 20,4%.

Durant l’année 2023, Ooredoo Algérie a consacré 18,7 milliards de dinars algériens d’investissements notamment pour le renforcement de son réseau de couverture à travers le territoire national et l’expansion de son réseau de vente avec l’ouverture de plusieurs boutiques intelligentes, contre 18,3 milliards de dinars durant l’année 2022, soit une progression de 2,2%.

Le parc clients, quant à lui, compte 13,4 millions d’abonnés à fin décembre 2023.

Ces performances exceptionnelles sont le résultat de la stratégie de l’entreprise gagnante, axée notamment autour de la digitalisation, du renforcement de son réseau de couverture et orientée vers le développement de l’expérience client en mettant son savoir-faire technologique au service de ses clients.

A l’annonce de ces résultats, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « 2023 a été, pour Ooredoo Algérie, une année exceptionnelle sur tous les plans, et couronnée par des résultats financiers très solides. Ces chiffres positifs viennent confirmer la viabilité de la stratégie de Ooredoo, axée sur le renforcement continu de son réseau de couverture à travers tout le territoire national et la modernisation de ses équipements technologiques, afin d’offrir une meilleure expérience client qui demeure au cœur de ses préoccupations ainsi que la digitalisation de ses services innovants. Durant l’exercice 2023, Ooredoo s’est également démarquée avec son engagement dans les différentes actions de responsabilité sociétale. Je saisis cette occasion pour remercier nos clients pour leur confiance et leur fidélité et saluer le dévouement de chacun de nos employés, qui ont permis à notre entreprise de réaliser des avancées importantes dans un marché en perpétuelle évolution. »

Les résultats financiers de l’année 2023, confirment les orientations stratégiques gagnantes de Ooredoo quant au développement du marché Algérien des télécommunications en pleine mutation.