OnePlus : la marque confirme l’arrivée d’un smartphone milieu de gamme

Le fabricant chinois One Plus vient d’annoncer via son PDG, l’arrivée prochaine d’une nouvelle gamme de Smartphones abordables dotés d’importantes caractéristiques techniques. Cette annonce confirme donc les rumeurs sur l’éventuelle arrivée dans les semaines à venir du OnePlus Z.

La firme chinoise OnePlus lancée en 2013 s’était déviée ces derniers temps de sa réputation de lancer des téléphones à des prix abordables aux caractéristiques techniques impressionnantes. Mais le fabricant va prochainement revenir à sa vocation comme vient de le confirmer son PDG, Pete Lau sur l’arrivée d’une nouvelle gamme de smartphones milieu de gamme.

« Je suis très heureux d’annoncer que nous proposerons l’expérience haut de gamme que vous attendez de OnePlus sur une nouvelle gamme de smartphones plus abordables. Je sais que c’est quelque chose que beaucoup d’entre vous voulaient depuis longtemps », a ainsi déclaré Pete Lau dans un message publié sur le forum OnePlus.

Si le PDG de la marque ne précise pas de quel Smartphone il s’agit, on pourrait facilement deviner que la nouveauté concerne le One Plus Z dont la fiche technique n’a presque plus de secrets. En effet, ce prochain flashgip est annoncé avec un écran AMOLED de 6,5 pouces et doté d’une puce Snapdragon 765G associé à 8 ou 12 Go de RAM le tout alimenté par une batterie de 4000 mAh.

Le Smartphone adoptera également à son dos un quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un capteur grand-angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 13 mégapixels. La caméra frontale quant à elle serait de 16 mégapixels.