OnePlus et Oppo fusionnent leur OS

Le fabricant chinois de Smartphones OnePlus vient d’annoncer via son patron Pete Lau, l’abandon du système Oxygen OS, et ceci dans le but de fusionner sa surcouche avec celle d’Oppo, et ceci dès la sortie du OnePlus 10. Il a également annoncé que sa marque ne lancera pas de OnePlus 9T.

A l’inverse des années précédentes, OnePlus ne proposera pas de version T de son dernier OnePlus 9 comme vient de le confirmer son patron Pete Pau. La prochaine nouveauté de la marque chinoise sera donc probablement le futur OnePlus 10.

Mais le plus intéressants des annonces de Pete Pau, reste sa confirmation d’un rapprochement avec Oppo concernant les OS. En effet, on y apprend qu’à partir de l’année prochaine Oppo et OnePlus partageront le même noyau pour leur surcouche avec des interfaces différentes mais fonctionnant de manière identique.

Le patron justifie cette décision par le fait d’associer le meilleur des deux systèmes, mais également faire des économies sur la R&D, qui ne travaille désormais plus sur deux projets différents.