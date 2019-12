Nokia 2.3: Un nouveau Smartphone low-cost est disponible

A quelques jours des fêtes de fin d’année, la course des annonces continue entre les constructeurs de téléphonie mobile. HMD Global est de la partie et annonce la sortie d’un nouveau Smartphone entrée de gamme : le Nokia 2.3.

Il s’agit évidemment du successeur du Nokia 2.2 qui dispose d’une fiche technique plutôt intéressante tout comme son prédécesseur. Le Nokia 2.3 a été officialisé, il y a, une semaine et il est d’ores et déjà disponible dans plusieurs pays aux alentours de 100 euros.

Fiche technique :

* Ecran HD+ de 6.2 pouces

* Appareil photo : Double caméra arrière (13+2 MP) et 5 MP à l’avant

* Processeur : un Helio A22 de chez MediaTek avce 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage, extensible avec une carte microSDXC jusqu’à 400 Go supplémentaires

* Connectivité : port jack 3,5 mm, capteur GPS, tuner FM et port microUSB 2.0

* Autonomie : une batterie de 4 000 mAh offrant 2 jours d’usage en temps normal

* Système d’exploitation : Android 9.0 Pie

Il est utile de souligner enfin que ce modèle bénéficiera de la mise à jour vers Android 10.