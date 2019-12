Oppo Reno 3 Pro 5G: un écran de 90 Hz et quatre coloris à l’affiche

Oppo prépare le lancement de la gamme de smartphones Reno 3, mais avant l'arrivée du jour J, quelques détails sur les modèles sont dévoilés notamment sur leurs capacités de stockage et leurs coloris.

Le constructeur chinois OPPO prépare le lancement de la gamme de smartphones Reno 3, prévue pour le 26 décembre prochain en Chine, composée de 4 éditions de terminaux. Les modèles offre des bords incurvés à gauche comme à droite et un écran 90 Hz, notamment sur la déclinaison Pro 5G du modèle.

La gamme de smartphones Reno 3 est composée de quatre modèles « Reno 3, le Reno 3 5G, le Reno 3 Pro et le Reno 3 Pro 5G ». Pour ce dernier, le constructeur le proposera avec quatre variantes de coloris: Misty White, Moon Night Black, Blue Starry Night et Sunrise Impression (traduits du chinois). Comme son frère Reno 3, le Pro 5G sera disponible dans les 3 configurations suivantes : 8 G0/128 Go, 12 Go/128 Go et 12 Go/256 Go.

Il est utile de rappeler que le Oppo Reno 3 sera équipé d’un MediaTek Dimensity 1000L. Quant au Reno 3 Pro il sera doté d’un Soc Snapdragon 765G.