Mobilis participe à la 3ème édition du « CTO Forum Algeria »

L'entreprise Mobilis participe à la 3ème édition du Forum des technologies de l'information et de la communication "CTO Forum Algeria", qui se tient, du lundi au mercredi, au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger.

« Mobilis, acteur majeur dans le secteur des télécommunications en Algérie, marquera sa présence au forum à travers un stand, au niveau duquel ses conseillers technico-commerciaux exposeront les dernières innovations et solutions adaptées aux besoins des entreprises et ses visiteurs », indique un communiqué de l’entreprise.

A travers sa participation à cet important espace technologique, « ATM Mobilis confirme sa volonté d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique et renforcer son engagement envers la transformation digitale », note la même source.

CTO Forum Algeria est « le rendez-vous des principaux acteurs locaux et internationaux de l’écosystème IT, un lieu de rencontre et d’échanges propice à la concrétisation de partenariats, ainsi qu’un espace de réflexion, autour de l’évolution des technologies de l’information et de la communication à l’heure des enjeux et des défis de développement de l’économie numérique », ajoute le communiqué.