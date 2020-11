Les États-Unis comptent imposer son leadership dans la 6G !

Les Etats-Unis ont-ils perdu la bataille de la 5G ? Il semble bien que oui et compte bien se rattraper dans le futur. Il se lance d’ores et déjà dans la course de la technologie de 6ème Génération.

Alors que la 5G n’est pas encore commercialisé partout dans le monde, les Etats-Unis a semblablement baissé les bras devant l’avance enregistrée par la Chine. Mais les USA comptent bien se rattraper et avoir sa revanche ! D’ailleurs, il compte bien imposer son leadership dans la 6G au-delà du territoire américain. Pour s’y faire, l’initiative Next G Alliance est née…. Elle est lancée par un consortium de 17 opérateurs télécoms et industriels, tous nord-américains, à l’exception du finlandais Nokia, du suédois Ericsson et du sud-coréen Samsung.

A rappeler que l’Amérique du Nord reste à la traîne dans la 5G. Pourtant le gouvernement américain fait de la maîtrise des réseaux mobiles un élément essentiel de souveraineté et de sécurité nationale, au point d’exclure les équipementiers chinois des États-Unis.