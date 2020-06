Les Digital Business Days: ils se tiendront en version virtuelle les 15 et 16 septembre prochains

Les DBD sont de retour ! Sous le thème « Le digital au cœur d'un monde en mutation », l’événement incontournable des professionnels et des décideurs IT se tiendra cette année en format 100% virtuel.

La troisième édition des Digital Business Days (DBD 2020), la rencontre B2B des professionnels et des décideurs IT, se tiendra les 15 et 16 septembre prochains en format virtuel.

Cette édition exceptionnelle, qui est une riposte numérique contre la pandémie du coronavirus, se déroulera sur le réseau internet, sous forme de conférences, d’expositions et de réunions d’affaires. Il s’agit d’une excellente opportunité de dresser un état des lieux des pratiques digitales actuelles des entreprises algériennes et interroger les modèles les plus performants de l’entreprise résiliente face aux crises, grâce au digital.

Au cours de ces conférences et ateliers virtuels, des experts de renommée internationale vont aborder les problématiques rencontrées par l’entreprise algérienne dans le contexte de crise sanitaire ettenter d’apporter des solutions à même d’opérer une réorganisation de l’entreprise permettant de renouveler ses pratiques vis-à-vis de ses collaborateurs et ses partenaires afin, non seulement, de surmonter ses inattendus effets néfastes dans l’immédiat, mais aussi de voir dans cette menace de nouvelles opportunités. Des chefs d’entreprise distingués apporteront, à travers des témoignages et des retours d’expériences, les meilleures pratiques à adopter face aux crises.

En plus de ses Webinars, les Digital Business Days, dans leur version virtuelle, se veulent aussi un lieu de rencontres et d’échanges incontournables pour les professionnels et les décideurs IT à travers l’organisation de RDV B2B et la mise à disposition de stands personnalisés avec logo de l’entreprise, sa documentation (catalogue de produits, brochures, vidéos promotionnelles), ses contacts, etc. Les exposants auront la possibilité de suivre, en temps réel, les statistiques des visites et la qualité des visiteurs avec lesquels ils peuvent échanger à travers une messagerie instantanée totalement sécurisée.

Les Digital Business Days promettent une expérience virtuelle enrichissante et inédite en Algérie grâce à la plateforme « Virtuoz » qui a fait ses preuves dans l’organisation de salons virtuels de grande importance.

A noter que c’est la première fois qu’un grand rendez-vous professionnel se tienne en mode virtuel en Algérie.

Source: Communiqué