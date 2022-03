Le Samsung Galaxy A33 5G en fuite

Attendus pour ce jeudi 17 mars 2022, les futurs Galaxy A33 5G se dévoilent via une fuite sur le net. Cette fuite montre une partie de la fiche technique et le design de ces futurs terminaux.

Samsung dévoilera ce jeudi 17 mars sa nouvelle gamme de Galaxy A à savoir les A 33. Ces derniers n’ont déjà presque plus de secrets pour personne avec une nouvelle fuite qui dévoile le design et une partie de la fiche technique de cette gamme.

C’est le leaker Evan Blass qui publie le design des futurs Galaxy A33, ou on découvre le Smartphone milieu de gamme avec des lignes sobres et une encoche en forme de goutte d’eau pour abriter le module photo avant. On découvre également un quadruple capteur photo à l’arrière couplé à un flash led. Le gamme Galaxy sera déclinée en noir, doré et bleu.

Selon une autre fuite, le média anglais Appuals, les Galaxy A33 profiteront en plus d’une couleur blanche, et devront être équipé d’une dalle Amoled FHD+ de 6,4 pouces et d’une batterie de 5000 mAh, le tout tournera sous android 12.