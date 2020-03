Le PDG d’Algérie Télécom relevé de ses fonctions !

Une déclaration lui aurait coûté son poste… Il s’agit du P-DG du groupe Algérie Télécom Mohamed Anouar Benabdelouahad qui a été démis de ses fonctions. Anouar Benabdelouahad a été remplacé par le directeur de marketing Mounir Djouaher.

Dans une interview accordée à nos confrères d’APS, l’ex PDG d’Algérie Télécom a indiqué que le câble Orval/Alval, reliant Alger, Oran et Valence (Espagne) n’est pas encore prêt, et celui de Medex, raccordant, depuis Annaba, le réseau internet algérien de fibre optique au réseau international reliant les Etats-Unis d’Amérique à l’Asie par le bassin méditerranéen, sera disponible dans environ 2 mois. Décidemment, ces projets relèvent de ‘’secret’’ au niveau du groupe Algérie Télécom.

Dans un communiqué, le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé la nomination de M Hamid Bessah âgé de 69 ans, ex- ministre de la poste et des TIC entre 2008 et 2010 au poste de président du Conseil administration d’Algérie Télécom. Le ministère des PTIC explique que ‘’ce changement rentre dans le cadre du renouvèlement des membres des conseils administratifs des entreprises publiques à but économique’’.