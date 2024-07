Le futur Google Pixel 9 devrait s’équiper d’un écran Oled de Samsung

Le futur terminal haut de gamme de Google, le Pixel 9 serait équipé d’un écran fourni par Samsung à savoir une dalle Oled. C’est ce que rapporte le média sud-coréen ET News.

Réputé pour ses écrans à la pointe de la technologie, le géant coréen Samsung devrait vraisemblablement équiper également le futur terminal Pixel 9 de Google. Il s’agirait dans le détail des dalles Oled M14, des afficheurs plus lumineux possédant une durée de vie plus longue et une meilleure efficacité énergétique, c’est ce que rapporte en tout cas le média sud-coréen ET News.

Le fabricant coréen renforcerait ainsi sa position et élargirait sa part de marché en ajoutant Google à sa liste de clients. A côté de Google, plusieurs rumeurs annoncent qu’Apple opterait également pour les écran Oled M14 de Samsung pour son futur iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Affaire à suivre.