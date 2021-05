L’Algérie enregistre un engouement pour le paiement par Internet

La pandémie a eu un impact positif sur l’utilisation de l’internet en Algérie. En effet, le montant global des paiements via internet en Algérie a enregistré une progression de l'ordre de 247,8% sur un an.

Ce montant s’est établi à plus de 2,2 milliards de dinars durant le premier trimestre 2021, contre 634 millions de dinars à la même période de l’année précédente. Selon le Groupe d’intérêt économique (GIE) Monétique, cette ‘’augmentation résulte d’une hausse du nombre total des transactions effectuées par des porteurs de cartes interbancaires (CIB) et celles d’Algérie Poste (Edahabia), qui a atteint plus de 1.7 millions de transactions entre janvier et mars dernier, soit une évolution de plus de 340,65% comparé à la même période de 2020.

Le secteur des télécoms a généré le plus de transactions avec plus de 1.6millions d’opérations pendant le premier trimestre de 2021, suivi par celui des prestataires de services et enfin les activités liées aux services administratifs le règlement des factures d’électricité et d’eau viennent en troisième et quatrième position.

Par ailleurs, le bilan du GIE Monétique relève la progression du paiement électronique pour l’achat de biens en ligne avec un cumul de 573 transactions au cours du premier trimestre 2021, dont 465 pour le seul mois de mars. D’après les chiffres du GIE Monétique, les transactions par Internet ont quintuplé en 2020 pour atteindre 4.593.960 de transactions avec un montant global de 5,423 milliards de dinars contre 873.679 transactions et 1,576 milliards de dinars en 2019.