IRIS / Nouveau N30 : Un smartphone haut de gamme à 30 900 dinars

Pour IRIS, les concepteurs de ce smartphone ont mis en avant leur sens du détail afin de proposer une expérience unique aux utilisateurs. Le N30 jouit à la fois d’un design lumineux grâce à son panneau arrière en aluminium résistant à la texture glass sophistiquée lui procurant un look unique. IRIS explique dans son communiqué que les férus de la photographie trouveront dans le N30 un outil ultra performant grâce à sa double caméra (16 MP+5 MP) avec une ouverture f/2.0 pour afficher les détails vifs et fournir un effet naturel pour des moments inégalables !

Mais le N30 est aussi un »as » du selfie grâce à sa caméra avant de 13Mp qui optimise les photos en temps réel avec la technologie AI assurant des portraits parfaits. Les futurs acquéreurs profiteront aussi de son écran FullView de 6,3” qui restitue les vidéos au format 4K. Son design avec une encoche en V offre des vues panoramiques époustouflantes ! Le N30 est proposé avec trois colories : Blue Twilight, Green Metal et White Pearl.

Techniquement, IRIS a équipé son N30 d’un processeur Octa-core Helio P23 qui profite d’une nouvelle architecture et d’un nouveau algorithme basé sur l’AI. Il assure une exécution rapide de toutes les taches assez rapidement. Selon le chois des clients, le N30 est décliné en deux versions dotés de 32 ou 64 Go de capacité de stockage et de 3 ou 4 Go de RAM. » Le N30 embarque les dernières normes USB : Type-C et USB 3.1. Le port USB Type-C prend en charge une bande passante de transmission de 5 Gb/s, ce qui signifie que 1 Go de données peut être transféré en 10 secondes ! » indique IRIS dans son communiqué.

IRIS précise que le N30 (en version 64Go/4 G) est disponible dans tous le réseau direct et indirect à un prix conseillé de 30 900,00 DA. Quant à la version 32Go/3 elle sera introduite sur la marché très prochainement.