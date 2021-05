Huawei Télécommunications : Dotation des salles de formation informatisée pour 5 universités

Huawei Algérie a doté durant ce mois d’avril, cinq (5) universités et établissements du secteur de l'enseignement supérieur en salles de formation informatiques de haute performance.

Il s’agit en effet, de l’Institut national de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication INPTIC d’Eucalyptus à Alger, l’Institut National des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (INTTIC) d’Oran, de l’Université de Saida, Dr. Moulay Tahar, de l’Université des Sciences et technologies, Houari Boumediene d’Alger et de l’Ecole nationale supérieure d’informatique d’Alger (ENSI). Ces salles peuvent également profiter aux enseignants qui pourront bénéficier des dernières technologies de Huawei et les transmettre à leurs tours aux étudiants.

A cet effet, les responsables des universités et instituts concernés par cette opération de donation, ont affiché leur satisfaction quant à l’accompagnement de Huawei pour leurs instituts. « Ceci, permettra aux enseignants d’utiliser pleinement les ressources de la HUAWEI ICT classe, cultiver davantage d’étudiants en TIC et obtenir de meilleurs résultats lors du HUAWEI ICT compétition de l’année prochaine », ont-ils souligné.

A rappeler que le 5 janvier dernier, Huawei Algérie avait décerné des certificats de donation de classe physique pour 5 universités de HUAWEI ICT académies en présence de plusieurs ministres, lors de la cérémonie de remise des prix du champion mondial de 2020 Huawei ICT compétition et de la cérémonie de donation de classe de HUAWEI ICT Académie.