Huawei met en pause la mise à jour EMUI 10 sur les Honor 20 et View 20

L’opération de mise à jour Android 10 sur les Honor 20 et View 20 est temporairement suspendue. Huawei n’a pas communiqué les raisons de cette décision. Cependant, les rumeurs évoquent la découverte d’un bug dans la surcouche.

«Nous souhaitons vous informer que le déploiement de la version stable d’Android 10 sur les Honor 20 et View 20 est temporairement suspendue. Nous allons relancer Android 10 d’ici la deuxième semaine de février 2020. Nous apprécions votre compréhension et votre patience » explique un porte-parole de la branche indienne de Honor. Le représentant n’en dit pas plus sur les causes de cette pause. On imagine qu’un bug a été découvert dans la surcouche.

Quelques heures plus tard, Honor Inde a annoncé le déploiement imminent de la mise à jour sur les Honor 10, Honor View 10 et sur les Honor 20i. Les trois smartphones font déjà partie du programme beta d’Android 10 depuis le début du mois de décembre 2019.

Rappelons que le Huawei a mis en pause le déploiement de la mise à jour EMUI 10 sur les Honor 20 et View 20 il y a deux mois.