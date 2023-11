Huawei : le système HarmonyOS Next se passera des applications Android

Le géant chinois Huawei vient d’annoncer une refonte de son système d’exploitation HarmonyOS. Jusqu’ici basé sur une version open source d’Android, cette nouvelle mouture ne permettra plus aux applications Android d’y accéder.

Depuis les restrictions américaines à son encontre, Huawei a décidé de travailler sur son propre système d’exploitation, qui porte le nom de HarmonyOS. Cette alternative était basée sur une version open source d’Android permettra le téléchargement des applications Android au format APK, mais ça ne sera plus possible à l’avenir.

En effet, à l’occasion de sa conférence dédiée aux développeurs organisée en août dernier, Huawei a annoncé une nouvelle version de son système, baptisée HarmonyOS Next, et sera utilisée sur les futurs smartphones de la marque. Cette nouvelle version se passera totalement d’Android, impliquant l’impossibilité de télécharger des APK au profit d’un format différent appelé HAP.

Huawei semble ainsi confiant concernant son promet, et souhaite s’imposer en poussant bon nombre de grandes entreprises chinoises à s’équiper et recruter des développeurs capables de travailler avec les outils d’HarmonyOS. première bêta d’HarmonyOS Next sera disponible début 2024.